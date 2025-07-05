縱谷大地藝術季 玉里、富里5件作品

藝術家鄭元東《低語富里》，位於富里鄉東富禪寺草坪上。 （水保署提供）

2025/07/05 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第七屆「縱谷大地藝術季」暑假開展，在花蓮、台東的各景點散落十二件美麗的藝術珍珠，來自國內外藝術家慧心巧手，花蓮南區共展出五件，在東里車站月台上是魯凱族藝術家以竹子打造的《時光列車》、往六十石山的大草坪有南島風格的《低語富里》、東富禪寺由德國藝術家打造《光之亭》，及玉里玉水圳濕地《回憶》、玉里東豐稻田中的《生之舞動》，暑假到花蓮遊玩又多了新的拍照打卡點。

「萬物糧倉．大地慶典」二○一七年由農委會水保署開始在縱谷的花蓮、台東打造融入在地美學的地景藝術，今年邁入第七屆，共有十二件作品在花蓮玉里、富里及台東池上、關山、鹿野等鄉鎮展出，邀請藝術家深入縱谷運用在地素材創作，作品藏寶圖就在水保署網站。

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水保署表示，玉里、富里的五件作品歡迎遊客來探索，例如德國藝術家Jens J. Meyer的《光之亭》，是一個開放性的建築雕塑，白色的織物布料在陽光下就像投影布幕，天空的雲朵、樹葉的形狀光影投射在布幕上，探索大自然的藝術。

東里車站月台上的《時光列車》是藝術家安君實作品，由於東里車站在改線後成為社區經營的鐵馬驛站，因此在月台上設計竹編小火車，讓整體空間多了懷舊感，站在月台上還能遠眺中央山脈及縱谷景色。

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