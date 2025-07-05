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    罷免通知單 花蓮縣選委會︰投票前1週送

    外傳地方政府可能忘記送投票通知單，花蓮縣選委會澄清，將在罷免投票日前一週發送。圖為吉安鄉戶政所協助北昌村新分村的吉昌村民，在身分證上貼標籤註記。（花蓮縣府民政處提供）

    外傳地方政府可能忘記送投票通知單，花蓮縣選委會澄清，將在罷免投票日前一週發送。圖為吉安鄉戶政所協助北昌村新分村的吉昌村民，在身分證上貼標籤註記。（花蓮縣府民政處提供）

    2025/07/05 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕大罷免三階段投票七月廿六日登場，不過最近網友瘋傳，以先前罷免韓國瑜經驗，「不中立地方政府」可能忘記送投票通知單或被藍營村里長「沒收」，如果投票三天前還沒收到，趕快向戶政機關反映！花蓮縣選委會昨澄清，將在罷免投票日前一週，依法發送投票通知單到各家戶，民眾也可上中選會網站依地址查到自己的投開票所，沒有投票通知單也能憑身分證投票。

    上中選會網站 依地址查投票所

    大罷免最後倒數計時，中選會已公布第十一屆屆立法委員花蓮縣選舉區傅崐萁罷免案，訂於七月廿六日投票，花蓮十三鄉鎮共設三百卅九個投開票所。不過近日社群平台上傳出，擔心「不中立」的地方政府可能會出奧步，因為村里長很可能跟國民黨綁樁，把通知書丟掉，沒收民眾罷免權。

    依法最晚投票兩天前送至家戶

    花蓮縣選委會表示，依選罷法，立法委員罷免案與其他的選舉、補選、公投相同，都有投票通知單與罷免公告（選舉則稱選舉公報），投票人名冊依法於本月八日至十日於各鄉鎮市公所公告閱覽，並由各鄉鎮市戶政事務所印製投票通知單，依法是各鄉鎮市公所最晚於投票日兩天前分送至各家戶，縣選委會仍希望盡快作業，預計會在投票日前一週開始陸續提前送達；如無攜帶投票通知單，符合投票人資格者，只需帶身分證及印章然可以投票。

    震災戶可向公所登記居住地

    縣選委會指出，罷免通知單的發送原則上以戶籍地為準，去年地震受災戶如現為租屋或住親戚家，擔心可能無法收到，建議可向鄉公所登記居住地即可送達，民眾如有疑問也可洽鄉鎮市公所或戶政事務所。

    由於投票時需攜帶證件，影響最大是花蓮吉安鄉北昌村在本月一日分出新的吉昌村的村民，有七百多戶約一千七百人需要更換身分證，吉安鄉戶政事務所昨天下午、今天上午八點到下午四點在北昌村活動中心成立行動戶政，受理民眾在身分證上以貼標籤註記方式，民眾也可洽吉安戶政所。

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