推動TOD開發 基捷5站規劃出爐

基隆市政府秘書長方定安，三日召集市府相關局處及基隆市都計委員會展開基捷場站會勘。（基隆市政府提供）

2025/07/05 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆捷運第一階段基本設計仍有待行政院公共工程委員會審查核定，基隆市政府秘書長方定安，三日召集市府相關局處及基隆市都計委員會展開基捷場站會勘，並邀集新北市捷運工程局同行，方定安指出，基隆市境內五座場站的相關規劃出爐，市府期許透過與新北捷運局合作推動TOD（大眾運輸導向發展）理念為核心開發，藉由捷運節點引導城市發展，推動都市機能集中與空間再造。

方定安表示，透過現地會勘與解說，了解場站空間現況與發展潛力，期望透過公私協力機制，引入創新資源與發展活力。其中，北五堵站作為捷運自雙北進入基隆的首站，具備銜接北市內湖、南港、新北市汐止高科技產業鏈的地理優勢，未來將打造為「基隆智慧科技園區」。

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在各場站規劃，北五堵站定位為「基隆智慧科技園區」，引導內陸貨櫃場轉型，吸引高科技產業進駐；百福站規劃為「水岸優質住宅區」，打造青年宜居社區；六堵站則聚焦老舊工業區「都市更新與立體化」，推動產業升級與支援服務整合；七堵站定位為「住商產複合新核心」朝向多元、綜合型都市場域發展；八堵站打造「雙鐵共站宜居生活城」，全面推動八堵地區都市再生。

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