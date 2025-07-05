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    北市「四海一家」老店 豆腐板蟑螂亂爬

    網友在社群平台爆料，四海一家廚房後門地下放置板豆腐的木板，上面「爬滿蟑螂」。 （網友rox_shih 授權提供）

    網友在社群平台爆料，四海一家廚房後門地下放置板豆腐的木板，上面「爬滿蟑螂」。 （網友rox_shih 授權提供）

    2025/07/05 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市松山區知名老店「四海一家」遭網友爆料，豆腐板上有蟑螂亂爬，引發食安疑慮。台北市衛生局派員昨稽查發現，現場未見戶外放置木板，也未進貨豆腐食材，不過發現調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋及冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失事項，已責令七月十二日前改善，若複查仍不符規定將開罰。

    面對爭議，業者致歉並表示，即日起全面暫停販售板豆腐系列商品為期兩週，徹底摒除有可能污染的商品，並進行全場環境的深度消毒與防蟲處理作業，提升防治頻率與密度，並加強教育訓練，將以最嚴謹的態度面對與改正。

    台北市衛生局昨派員稽查，現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，現場未見戶外放置木板，也未發現進貨豆腐食材，另查有調味罐不潔、清潔用品及個人用品未專區管理、冷凍及冷藏食材未覆蓋及冰箱上方通風設備不潔等衛生缺失，已責令七月十二日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第八條及第四十四條處六萬到兩億元罰鍰，未來將持續追查上游供應商盛裝豆腐容器的運送及清理情形。

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