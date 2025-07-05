防丹娜絲襲台致災 屏東果農搶收

颱風丹娜絲還未來到，恆春半島間歇雨勢烏雲密佈。 （記者蔡宗憲攝）

2025/07/05 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶擾動「98W」昨晨已增強為熱帶性低氣壓，預估將升格為今年第四號颱風「丹娜絲」；中央氣象署指出，「丹娜絲」路徑可能貫穿台灣，恆春半島首當其衝，請當地民眾作好防颱準備。

花卉加強覆蓋保護 漁民加固纜繩

屏東縣政府農業處呼籲農漁民密切注意天氣動態，在低窪、易淹水蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

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漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失；海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊；畜牧業者請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

颱風擾暑假遊興 旅宿業受影響

首當其衝的恆春半島，三日晚間起間歇性雨勢不斷，海邊風浪增強，烏雲密佈導致遊客不敢下水，海域已插上離岸流紅旗警示，對當地旅宿業造成不小影響，業者對於暑假週末遇上颱風感到很無奈，昨天下午陸續展開防颱措施，嚴防強風豪雨來襲破壞設施。

國家災防科技中心AI模式顯示，「丹娜絲」颱風五日起北轉，六日最接近台灣，沿恆春半島、台東沿海「擦邊」北上，後續動向仍存變數，屏東民眾應隨時關注最新預報，做好防颱準備。

縣長周春米要求縣府加強聯繫各鄉鎮市公所，若有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，儘速彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，減輕農民負擔。

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