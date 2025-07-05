為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    防丹娜絲襲台致災 屏東果農搶收

    颱風丹娜絲還未來到，恆春半島間歇雨勢烏雲密佈。 （記者蔡宗憲攝）

    颱風丹娜絲還未來到，恆春半島間歇雨勢烏雲密佈。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/07/05 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶擾動「98W」昨晨已增強為熱帶性低氣壓，預估將升格為今年第四號颱風「丹娜絲」；中央氣象署指出，「丹娜絲」路徑可能貫穿台灣，恆春半島首當其衝，請當地民眾作好防颱準備。

    花卉加強覆蓋保護 漁民加固纜繩

    屏東縣政府農業處呼籲農漁民密切注意天氣動態，在低窪、易淹水蔬菜田，務必強化排水設施；不耐雨害的葉菜、瓜果作物，應搭設塑膠棚或使用塑膠布覆蓋，果樹類則是九分熟成就要採收，以免含水量過高而引發受損的災情；花卉應移入設施內或加強覆蓋保護。

    漁業部分，應檢視備用發電機能否正常使用，並適度調整養殖池水量，清理洩排水路及水閘門，以防池水滿溢時，養殖物流失；海上箱網及定置漁業應檢修框架、浮球及網片並固定纜繩，減少海浪衝擊；畜牧業者請注意畜禽舍加固、電器設備防止因雨漏電，並維持備用發電機正常操作及周邊排水疏通。

    颱風擾暑假遊興 旅宿業受影響

    首當其衝的恆春半島，三日晚間起間歇性雨勢不斷，海邊風浪增強，烏雲密佈導致遊客不敢下水，海域已插上離岸流紅旗警示，對當地旅宿業造成不小影響，業者對於暑假週末遇上颱風感到很無奈，昨天下午陸續展開防颱措施，嚴防強風豪雨來襲破壞設施。

    國家災防科技中心AI模式顯示，「丹娜絲」颱風五日起北轉，六日最接近台灣，沿恆春半島、台東沿海「擦邊」北上，後續動向仍存變數，屏東民眾應隨時關注最新預報，做好防颱準備。

    縣長周春米要求縣府加強聯繫各鄉鎮市公所，若有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，儘速彙整提報農業部協助受損農產業迅速復耕，減輕農民負擔。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播