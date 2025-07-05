罷團8點指控 黃建賓稱造謠

台東挫賓團隊在街頭豎立看板，批黃建賓舔共應予罷免。（記者黃明堂攝）

2025/07/05 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕中選會公告立委黃建賓罷免理由書及答辯書，提議領銜人洪銓政提出的罷免理由條列了八大項，指黃濫刪預算、親共卻削弱台灣國防預算，擔任傅崐萁、黃國昌集團舉手投票部隊；黃建賓答辯書指罷團造謠，惡意大罷免破壞台灣和諧。

罷免理由書指出，黃建賓支持通過立法院職權行使法等多項法律修法，導致國會擴權、癱瘓NCC委員人事任命、剝奪中央行政預算、剝奪人民憲法救濟權益、剝奪人民罷免權益，戕害國家民主體制運作，剝奪人民參政權益。

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黃建賓刪除今年度中央政府超過兩千億億預算，凍結超過兩千六百億元，造成中央業務停擺；多次赴中國會見高層官員，返國後削弱我國防衛中國侵略之能力，甚至無視共軍戰機航母屢次繞行台灣東部外海之武力威脅，刪除役政經費，帶頭阻擾關山戰備道興建，聯共通敵。黃建賓還刪除建設經費，造成花東鐵路雙軌電氣化延宕。

黃建賓答辯書指控以執政黨為首推動的全國惡意大罷免，造成台灣社會長時間的動盪，台東這片和諧團結的土地。鄉親說他明明沒做錯事，也為台東人爭取很多權益，為什麼要罷免？原因只有一個，因為執政黨知道，「台東人最少、最容易罷免，罷掉了一個黃建賓，就少了一個監督的聲音」。至於罷免成功之後呢？人民的納稅錢，執政黨想怎麼花就怎麼花，台東的需求執政黨再也不用管。希望選民投票阻止政治鬥爭繼續侵擾我們的家園，還給下一代安定與和諧的台東！

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