罷免黃建賓 今護國大遶境催票

挫賓團隊志工連日來在街頭呼籲罷免黃建賓，今天還將發動護國大遶境。 （記者黃明堂攝）

2025/07/05 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨立委黃建賓將於七月廿六日投票，同意票約需兩萬九千票且多於不同意票，才算罷免通過；「台東挫賓行動」罷團及民進黨將於本週末一連兩天展開造勢，全力衝高同意票。今天有護國大遶境從池上一路掃街到台東市，明天晚間則有電視談話節目現場開講，立委王義川將到場，事前也會領軍掃街造勢。

志工街頭舉牌 今起連兩天大造勢

中選會公告全國大罷免首波成案選區，台東罷免黃建賓名列其一，台東罷團除了製作看板外，志工們每天到街頭舉牌催票，向來往人車喊話「罷免我同意」，但至今尚無大型造勢活動，由於距投票日時間相當緊迫，令不少支持罷免的民眾相當緊張。

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反共護台志工聯盟與民進黨合辦「護國大遶境」昨天上午從花蓮起跑，將以十六天順時針環台一周，號召大家一起來當護國香燈腳，罷免舔共不適任立委。台東是第二站，車隊將從花蓮南下，預計今天下午兩點十五分抵達池上，沿台九線進入池上市區，再進入台九線經關山、鹿野、卑南進入台東市，先車隊續繞行市區外圍，預計下午四點四十分在體育館集結出發，進行徒步大掃街，走博愛路、新生路等鬧區路段，近距離接觸民眾，號召出來投下同意票。

明天晚間六點半，電視談話性節目，將在台東糖廠文化創意園區開設「新台派召急令，團結守護東海岸」現場節目，現場開放民眾參加，並邀請王義川、莊瑞雄、卓冠廷等人，及台東挫賓行動志工開講，在節目開始之前，下午四點半，王義川將領軍「川流不息，同意大車掃」，號召大家一起掃街掃共匪。

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