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    嘉義公園步道改善 邀民眾提供意見

    嘉義市政府規劃優化嘉義公園內步道。（記者王善嬿攝）

    嘉義市政府規劃優化嘉義公園內步道。（記者王善嬿攝）

    2025/07/05 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義公園已有一一五年歷史，嘉義市政府規劃優化改善園區步道，為促進民眾參與，將於十七日舉辦「友善公園民眾參與工作坊」，邀民眾實際走訪嘉義公園步道，提供改善意見作為後續工程規劃設計參考。

    17日辦工作坊 體驗討論作為設計參考

    嘉義公園面積約廿六．八公頃，腹地廣大，且緊鄰嘉義樹木園、嘉義市立棒球場，為民眾休憩或運動好去處。

    二○二一年起，市府建設處分兩期完成「嘉義公園改善工程」，包含尿尿小童、太空城堡遊戲場、小西湖區域，及孔廟後側遊戲場等區域進行整體改善。

    市府建設處副處長羅資政說，嘉義公園步道曲徑蜿蜒，外地遊客反映走入公園很容易迷失方向，因而規劃改善步道及調整動線，委外辦理「嘉義公園及都會森林公園步道優化先期規劃」，並透過舉辦工作坊促進民眾參與，在規劃施工前，了解民眾意見。

    友善公園民眾參與工作坊將於十七日上午十點至下午五點，在嘉義公園與射日塔舉行，分三階段進行，「身歷其境走嘉義」透過實地走讀與輔具模擬體驗，讓民眾感受不同情境下的使用便利性與挑戰；「世界咖啡館」分組討論、聚焦議題；「參與式設計」，讓民眾實體操作，共創理想公園藍圖，作為後續規劃設計參考，有興趣民眾都可報名參加，名額十五名，八日報名截止，電洽：○七—二二三九八四六分機十五。

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