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    嘉市建總圖園區 中央補助5.4億

    立委王美惠在立院向中央爭取嘉市總圖園區計畫經費補助。（王美惠服務處提供）

    立委王美惠在立院向中央爭取嘉市總圖園區計畫經費補助。（王美惠服務處提供）

    2025/07/05 05:30

    總預算30.9億元 面積3.19公頃 結合圖書館、展演廳、音樂廳與商場

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市向中央爭取「圖書館總館園區興建計畫」，經市府及立委王美惠不斷爭取協調，昨天獲教育部核定補助五．四億元經費，後續市府將依審查意見修正計劃書，九月一日前函報教育部審核，並副知國家圖書館，加速總圖園區興建計畫進程。

    市府及立委王美惠爭取核定

    王美惠表示，先前嘉市府提報總圖園區計畫，但因中央既有預算已分配完畢，補助難度倍增，她便積極與行政院、教育部溝通協調，促成國發會將本案納入新增的公共建設計畫，也在立院督促國發會與教育部加速審查核定，終促成補助定案。

    設在博東路與忠孝路東南側間

    市府指出，總圖園區基地規劃設在博東路與忠孝路東南側間，現為家樂福北門店與停車場使用，面積約三．一九公頃，未來結合圖書館、展演廳、音樂廳與商場，打造複合式園區。

    市長黃敏惠說，期望透過總圖園區的興建，將其與嘉市忠孝路三四六巷都更案串聯，共同打造以知識經濟為核心的「知識經濟生活園區」；未來總圖園區不僅將成為嘉市新文化地標，更是推動城市發展的重要引擎。

    導入智慧科技 融合木都文化

    市府文化局長謝育哲說，總圖園區總計畫預算達卅．九億元，中央補助五．四億元，不足款由市府分年編列；目前市府團隊積極推動總圖園區興建計畫，並已啟動建築師競圖作業及招標程序，為總圖園區的規劃設計選出最佳方案，目前都市計畫變更作業，也同步進行中。

    總圖園區將以「首座木都知識、嘉義學研究」為主題，打造結合科技運用與創新的實驗場域，採複合式規劃，導入智慧科技，並融入嘉義在地木都文化元素，亦會有商業服務空間，並與周邊文化、林鐵等景觀緊密結合，成為文化新絲路的重要節點。

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