傳觀音農會要買回 華銀分行︰不裁撤

2025/07/05 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市觀音區近來莫名謠傳觀音農會想加強服務農民，有意買回原屬該會產權的華南銀行觀音分行現址不動產，華銀觀音分行則可能裁撤的消息，讓習慣使用華銀存提款等金融服務的鄉親傻眼，行方昨鄭重澄清，強調該分行自二○○一年承受觀音農會後開業至今，已服務廿四年，「營運正常且與當地民眾、企業互動良好，並無裁撤議題。」

觀音農會信用部昔因超貸案，虧損五億多元，在政府推動農業金融改革政策下，二○○一年指定由華銀接管，農會信用部的土地、大樓，無償轉讓給華銀觀音分行；農會之後努力提升經營績效，二○一三年間獲行政院農業委員會（改制農業部）同意恢復信用部，隔年十月一日另址重新開張。

請繼續往下閱讀...

華銀觀音分行耕耘多年後，成為當地重要的金融機構，但地方近日謠傳觀音農會有意強化服務農民，有覓地購地的行動，進而傳出華銀觀音分行將裁撤的消息，引發議論。

據悉，觀音農會並不了解華銀被謠傳的事情，可能是單純地方人士誤傳，還愈傳愈廣；議員吳進昌認為，華銀觀音分行當年接收觀音農會的資產與客戶，服務鄰近九個里的民眾存放款服務，不應貿然撤離，應承擔永續經營的義務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法