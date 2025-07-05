新屋通學廊道改善 車禍減少

桃園市新屋區永安國小、國中周邊中山西路二段與保安路，車流頻繁且快，不時發生車禍，危及通學安全，市府辦理兩校「通學廊道改善工程」。（記者黃政嘉攝）

2025/07/05 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市新屋區永安國小、國中周邊中山西路二段與保安路，車流頻繁且快，不時發生車禍，危及通學安全，市府去年十月辦理兩校「通學廊道改善工程」，將標線型分隔島改為實體分隔島，國小端增設一五二公尺實體人行道，及兩校標線型人行道四七九公尺等；永安國小校長徐大川昨說，校門前設實體分隔島後，車禍已有減少。

永安國中、小周邊

市府養護工程處養護工程隊長羅中森表示，此案是「桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫」範圍內，國小校門口前設人行道外推島頭、更新環保高壓磚面，擴大停等空間，增實體分隔及庇護島，幫助行人穿越安全，設家長接送區避車彎，以利人車分流；國中段在路肩做標線型人行道，道路中心線設實體分隔島，另在中山西路二段與保安路口建置雙色溫路燈。

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二校間的中山西路二段，馬路鋪面採全再生瀝青混凝土，藉高硬度、耐磨損、高抗壓等材料特性，提升道路使用年限，降低維護成本。

市議員陳睿生表示，地方支持提升學生通學安全的建設，但施工期長，有關單位缺乏與地方居民溝通，造成交通不便與民怨叢生，未來類似工程應做好說明、避免爭議；徐大川另建議，可設限時停車格，以利家長接送學童需求。

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