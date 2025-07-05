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    首頁　>　生活

    蘆竹連三天高溫 全國前三熱

    2025/07/05 05:30

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區氣溫連續三天排名全國前三高，尤其三日上午十一點飆到攝氏卅九．二度，是中央氣象署測得當日全國最高，讓人哀號「真的有夠熱」，昨蘆竹最高氣溫為上午十點達卅七．四度，十點到中午的體感溫度，與桃園、龜山、大溪等區一樣高達卅九度，許多民眾熱得不敢出門。

    避免熱傷害 適時補水

    天氣預報指出，桃市今天雖然多雲午後短暫雷陣雨，白天氣溫仍可能達卅五度，市府消防局長龔永信提醒民眾宜避開炎熱時段出門，在戶外須注意預防「熱傷害」，應穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣的衣服，適時補充水分，儘量走在陰涼處，留意同行夥伴的身體狀況，一旦不適，儘快就醫。

    「熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭與最嚴重的熱中暑。」衛生福利部桃園醫院家醫科醫師林佳萱說，熱傷害常見的徵兆包括頭暈、心跳加快、噁心、虛弱無力，嚴重者可能出現體溫超過四十度、神智不清等危險症狀，若未及時處理，恐引發腎臟、心臟等臟器損傷而危及生命。

    依氣象署資料，二日全國氣溫前三高為新北市三峽區卅九．三度、桃市蘆竹卅九．一度、金門縣卅八．一度；三日全國氣溫最高的地點是蘆竹超過卅九度，接著是三峽卅八．八度、金門卅八．一度；蘆竹昨天上午十點後，因為有雲，氣溫未再飆高，氣象署偵測當地最高氣溫卅七．四度，與新北六塊厝並列全國第三高，次於新北五股區卅八．一度與三峽卅八度。

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