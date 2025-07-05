《桃園》微電車掛牌納管 上半年不依規定停放最多

警方持續加強取締微電車違規。 （警方提供）

2025/07/05 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕微型電動二輪車（簡稱「微電車」）二○二二年十一月卅日起納管，去年十一月廿九日前須完成掛牌並投保強制責任險才能上路，桃園市警察局交通警察大隊長李維振說，微電車掛牌納管後，交通違規案件明顯增加，今年一到六月間違規樣態件數最多的「不依規定停放」，較去年同期增加一倍有餘。

無牌行駛344件第二多 警加強宣導

李維振表示，一到六月間，取締微電車「不依規定停放」一七五二件，最高罰鍰一千兩百元，較去年同期八六三件大幅增加一○三％，凸顯車主雖配合政策掛牌，卻未改變過去任意停放的壞習慣；次多的違規「無牌行駛」有三四四件，最高罰鍰三千六百元，警方對於未依規定掛牌的車主將持續宣導並加強取締。

請繼續往下閱讀...

交大統計，微電車違規樣態第三多「不服從交通警察指揮或違反標誌、標線、號誌指示」，共二六六件，最高罰鍰一千兩百元，較去年同期增加五十四．六五％；第四多「超載」一六一件，較去年同期增加卅一．九六％，罰鍰三百元到六百元；第五多「不依規定轉彎、超車、停車或通過交岔路口」，共一二二件，較去年同期略降一．六一％，最高罰鍰一千兩百元。

未滿14歲不得騎乘 時速上限25公里

李維振表示，民眾騎乘微電車應依法掛牌、配戴合格安全帽、不酒駕、不超載、遵守交通號誌與標線，並應遵守新法包括未滿十四歲不得騎乘、不得擅自改裝、時速上限廿五公里等規定，違者將處最高五千四百元罰鍰，罰單屬慢車類別，應依「行人攤販」違規項目繳費。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法