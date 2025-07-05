《桃園》夏季限定 254處路口縮短紅燈秒數

桃園市針對全市二五四處號誌週期超過一二○秒的路口，白天離峰時段將縮短紅燈等候時間。（記者謝武雄攝）

2025/07/05 05:30

即起至8月底 白天離峰時段主幹道平均減少10至20秒

〔記者謝武雄／桃園報導〕氣候變遷，地球暖化，使得坊間有句話說「每年夏天（相較於未來）都是氣溫最低的夏天」，酷夏日曬高溫嚴重，為降低機車騎士等候紅燈時的不適，桃園市今年續辦「夏季限定號誌時制計畫」，即起至八月底，就市境重要路口選定號誌週期超過一二○秒的二五四處路口，於白天離峰時段縮短紅燈等候時間，平均減少主幹道紅燈十至廿秒。

請繼續往下閱讀...

號誌週期超過120秒調整

市府交通局長張新福表示，今年度規劃的二五四處路口，是根據歷年實施成效，經過審慎評估與實地調查後擬定，針對號誌週期超過一二○秒路口調控縮短紅燈秒數，採取路段整體調整方式，兼顧行車順暢與降低高溫下的等待不適。

省道部分，以台一線為最大宗，共一五五處，涵蓋龜山、桃園、八德、中壢、平鎮、楊梅等六個行政區，範圍僅在龜山區、桃園區的台一甲線共四十七處，中壢區高鐵南路三至五段的台卅一線共八處。

將視氣候、停等影響微調

市道部分，市道一一二線（中壢區中正路三段與觀音區中山路）共廿四處，市道一一四線（八德區長興路及中壢區民族路六段）共十一處，八德區永豐路的桃五十一線共九處。

張新福說，七、八月實施夏季限定號誌時制計畫，會視氣候及車輛停等影響進行微調，請用路人依號誌燈號指示行駛，勿因怕曬太陽，就搶快或偏離停等區，建議機車族要避免熱傷害，適時補充水分是關鍵，挑選遮陽外套時要符合透氣、淡色與材質薄等原則。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法