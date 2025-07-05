竹北新瓦屋板凳電影院 12日開麥拉

新瓦屋板凳電影院來賓們用特製的木箱鼓板凳，敲打生日快樂歌，邀請大小朋友一起來看電影。（記者廖雪茹攝）

2025/07/05 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕即將在七月十二日、十八日、十九日登場的新瓦屋板凳電影院，今年邁入廿週年，新竹縣政府文化局昨天在竹北市新瓦屋客家文化保存區集會堂準備蛋糕慶生，同時展示歷年來的木製板凳紀念品，縣長楊文科和來賓用今年特製的木箱鼓板凳敲打生日快樂歌，邀請大小朋友一起來看電影。

播映9部短片、2部長片

文化局表示，今年再度攜手公共電視台灣國際兒童影展，將播映九部老少咸宜的短片及兩部長片，其中七月十二日及十九日的室內場次，今午十二點開放線上報名（https：//reurl.cc/6qVAW6）。七月十八日及十九日露天場則自由參加，現場配備六百吋超大銀幕與舒適躺椅，還搭配週末市集、親子體驗及藝文表演。

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楊文科表示，為落實「文化平權」，七月十九日下午兩點首度推出室內口述影像場次，放映獲得第五十七屆多項金馬獎肯定的《消失的情人節》，除邀請視障朋友們觀影，也歡迎一般觀眾戴上耳機體驗，現場將發放每人一組可調頻無線耳機，分別傳送電影口述影像聲道與一般音軌，觀眾可依需求自由切換。

文化局長朱淑敏表示，七月十九日露天場壓軸影片《歡迎光臨奇幻樂園》，榮獲芝加哥國際兒童影展最佳動畫片肯定，充滿童趣又發人深省。今年的紀念板凳結合木箱鼓，既是樂器、也是板凳，七月十八日、十九日憑完成指定任務集章的DM，即可參加板凳抽抽樂，封箱時間為每日晚上八點，每人限領一次。

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