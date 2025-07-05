苑裡南溪橋改建 7日起封閉施工

苑裡鎮房裡溪南溪橋，因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災，苗縣府展開改建。（資料照）

2025/07/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮房裡溪南溪橋，因通洪斷面不足，逢強降雨易溢流成災，縣府獲中央二千五百八十萬元補助展開改建，並公告自七月七日起至明年三月十五日封閉施工，請用路人改以替代橋梁通行。

南溪橋因橋梁高度未達河川治理計畫高程，通洪斷面不足，逢強降雨，周邊農田及道路面臨溢堤淹水之擾，且橋梁老舊，強度、耐震能力方面均不足，也影響用路人通行安全。

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經縣府提報計畫及立委陳超明協助爭取，由經濟部水利署納入「前瞻基礎建設計畫—縣市管河川及區域排水整體改善計畫」補助二千五百八十萬元，加上縣府自籌六百五十萬元，以總經費三千二百三十萬元展開改建。

縣府交通工務處表示，改建項目包括南溪橋改建，將新建一座長廿公尺、寬八．四公尺的新橋及二百四十四公尺引道改善，因施工需求，南溪橋自七月七日起至明年三月十五日封閉，請用路人改以替代橋梁通行。

此外，縣府水利處表示，因應汛期到來，經濟部水利署第二河川分署也抽檢縣內十七部大型移動式抽水機、五孔箱涵水閘門及蜆仔溝滯洪池等設施，經現場啟動試運轉，設施運作正常、符合標準，增進整體淹水防治效益。

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