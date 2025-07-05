苗縣今徵才1500職缺 逾7成35K以上

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與苗栗縣府合作，今上午10點至下午4點，在頭份市尚順君樂飯店2樓舉辦現場徵才。（桃竹苗分署提供）

2025/07/05 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與苗栗縣政府合作，將於今日上午十點至下午四點，在頭份市尚順君樂飯店二樓舉辦現場徵才，邀集卅六家廠商釋出一千五百個職缺，逾七成以上職缺起薪卅五K以上，還有月薪八十K的工程師職缺，歡迎待業或有意轉職的民眾參加。

於頭份尚順君樂飯店2樓

參與此次徵才活動的廠商，有錼創顯示科技、力積電、京元電子、華夏海灣塑膠、築間餐飲、遠東SOGO等卅六家優質企業參與，提供一千五百個職缺，逾七成以上職缺起薪達卅五K以上，職缺內容橫跨產線技術、工程師、餐飲服務、門市營運、飯店管理等多元領域。

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36家企業參與 工程師有80K

桃竹苗分署表示，近年製造業、餐飲、超商、飯店等行業皆出現缺工問題，企業紛紛端出誠意加薪、擴大徵才規模。欣澔科技長期致力於機械手臂及AI-AOI相關技術研發與創新，其自動控制工程師起薪最高可達六十五K、業務專員最高亦有六十K；欣興電子誠徵研發、品管、廠務、製程工程師等七十一個職缺，薪資均達四十K以上，智慧製造系統開發工程師、IIS系統網路工程師起薪最高可達八十K，提供住宿、交通車及餐費補助等。

投資青年就業方案 整合資源

苗栗就業中心表示，為協助青年順利就業，勞動部推出「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等十一個部會資源，其中「初次尋職青年穩定就業計畫」提供最高四．五萬元的尋職與就業獎勵，及「青年跨域就業促進補助」與「租屋補助」最高合計可領九．五萬元，減輕青年就業與異地生活壓力。

若想進一步瞭解方案內容可上台灣就業通網站、勞動部勞動力發展署桃竹苗分署或賈桃樂臉書粉絲團查詢，或於上班時間撥打○八○○七七七八八八或苗栗就業中心○三七—三五八三九五。

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