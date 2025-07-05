家扶金牌少年主廚 感恩餐會謝母親

北台南家扶生陳宏文（中）接連在新加坡、韓國首爾國際廚藝競賽勇奪五面金牌，昨天在感恩餐會，將金牌獻給媽媽祁金霞（左二）。（記者楊金城攝）

2025/07/05 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕北台南家扶生陳宏文接連在新加坡、韓國首爾國際廚藝競賽勇奪五面金牌，為國爭光，昨天舉辦「誰來午餐」感恩餐會，他和老師黃裕文聯手下廚，烹製三道別具意義的料理向一路支持他追求夢想的母親、家扶社工、認養人致上最誠摯的謝意。

陳宏文目前就讀中華醫事科大餐旅系四年級，由中國籍母親祁金霞一路拉拔他和弟弟辛苦長大，接受家扶扶助十一年。

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陳宏文的感恩餐會，請來其生命中重要貴人一起分享他的手藝和榮耀，三道菜餚更蘊藏深刻的人生記憶與生命故事。像「油潑鮮蔬府城味」以七股鮮蚵和台南時蔬加入醬汁做成，是他首度獲獎的重要代表作，「煙燻虱目魚米糕」充滿童年回憶，因小時候跟著媽媽去吃辦桌時最愛吃的一道菜，「千絲蝦鳳梨莎莎」將台南農產做成創新冷盤，希望協助農民行銷特色農產，實踐社會責任。

祁金霞感動的擁抱兒子，表達對兒子的驕傲與肯定；黃裕文鼓勵陳宏文更上層樓，記得學有所成要回饋社會，把愛與善傳承下去。

北台南家扶主任李桂平說，陳宏文的努力激勵家扶兒勇敢追夢、翻轉人生。

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