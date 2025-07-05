白河蓮子減產5成 農友爭取救助

2025/07/05 05:30

〔記者楊金城／白河報導〕白河蓮花栽種面積萎縮到僅剩約一五○公頃，開花期疑受氣候影響、病菌危害，造成蓮子產量少了五成以上，蓮農力爭政府救助，白河區公所將向農業局速報災情申請勘災。

議員李宗翰昨天邀請白河區長董麗華、台南區農改場、農業局等人實地到蓮田會勘，青農楊家銘栽種二甲地「子蓮」（香蓮），他說，蓮花開花期遇到高溫多雨、低溫，造成授粉不好，導致不少蓮蓬變小、顆粒減少，蓮花看起來開得漂亮，收成卻不好，加上病菌危害加乘，五月以來採收的蓮子產量銳減五成以上。

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台南區農改場勘查認為部分蓮花受到鎌孢菌感染造成蓮藕腐敗病，產量不好也可能因氣候劇變造成蓮花授粉不好導致。

栽種二甲蓮田的大竹社區理事長徐偉淞說，栽種「子蓮」往年一分地大約有五○○到六○○台斤帶殼蓮子，今年產量只剩下二五○到三○○台斤，生產蓮藕的「粉蓮」應該是沒有收成。

栽種六甲香蓮的永安里長葉辛芳指出，白河蓮子連三年產量不好，目前一台斤剝殼蓮子上漲到四二○至四五○元，客戶訂購也要等。

董麗華說，六月接獲蓮農反應後就到蓮田視察，昨天會勘後將提報農業局勘災。

李宗翰表示，希望政府對白河蓮子受災損提供救助，因農村人口老化，為了搶救白河蓮花產業，相關單位也要找出振興法子。

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