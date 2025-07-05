星鑽交通中心 疑挖到清朝軍事堡壘

「濟生醫院」舊址基地，進行文資考古試掘情形，目前已先回填。（南市交通局提供）

2025/07/05 05:30

疑似沈葆楨督建「永固金城」遺構 開發案暫停 進入文資調查

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中西區民生路「濟生醫院」舊址，登錄為台南市歷史建築，市府原規劃設置「星鑽交通中心」作為停車與大眾運輸樞紐。但在前期文史調查中，地底發現疑似清代「永固金城」軍事遺構，開發案因此暫緩，進入文資調查階段。

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目前尚無法確認 待進一步考證

由於涉及歷史建築再利用與土地開發，委請考古中心使用透地雷達和試掘調查。文化局主秘林喬彬表示，目前發現的歷史遺構多分布在地表下廿至九十公分處，初步研判為濟生醫院建築群拆除後所留下的殘蹟，完整性不高。至於是否與清代「永固金城」相關，目前仍無法確認，仍須進一步考證。

星鑽交通中心預定地位於民生路與中華西路交會口，占地約一．一二公頃，目前為臨時平面停車場。該區鄰近運河星鑽特區，市府原規劃結合歷史建物與老樹資源，整合交通機能與公共空間來開發。

該基地歷史可追溯至一九一○年代，當時日治政府為防治鼠疫設立「台南避病院」，一九二四年改稱「濟生醫院」，戰後轉為八一四空軍醫院與南市交通隊使用。現存建物保有十字型走廊、木構架與日式雨淋板等特色，二○二一年登錄為歷史建築。

完整考古報告 預計下半年出爐

根據史料，永固金城則為光緒元年（一八七五年）由沈葆楨督建的三合土軍事堡壘，俗稱「土城」，用以加強台南城西防禦。若其遺構確認存在，具高度保存與研究價值。

交通局副局長熊萬銀表示，完整考古調查報告預計今年下半年完成，市府近期將就現階段研究成果討論適合的開發方案。

議員沈震東指出，該區因調查進度影響，周邊附屬設施如兒童遊戲場與溜冰場長期無法整修，嚴重影響市容。他建議市府採「分進合擊」方式，分階段推動開發，優先恢復公共空間使用，同時兼顧文化資產保存與都市發展。

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