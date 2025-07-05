慢飛天使畢業 腦麻兒走星光大道

樂樂踏上星光大道，獲頒市長獎，獲得滿場掌聲。（瑪利亞提供）

2025/07/05 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕瑪利亞基金會早療學園昨天舉行畢業典禮，以小王子與小公主的星願為主題，畢業生全都打扮成可愛的小王子與小公主，今年有十九名畢業生，將展開新的學習挑戰，其中重度腦性麻痺的樂樂，因出生時缺氧影響四肢及口語功能，就學三年復健與學習，成為愛聊天的好奇寶寶，與媽媽一起踏上星光大道，獲頒市長獎，獲得滿場掌聲。

樂樂進入早療學園二年十個月，從一開始因為肌肉張力，無法控制頭頸動作，發聲和說話也常有問題，沒有安全感、對環境焦慮不安，透過早療、復健，逐漸成長，即使每次上完復健課，很累、很痛，仍然哭完繼續練習，從不說放棄，希望可以用自己雙腳走到任何地方。

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樂樂一次次克服障礙、學習獨立，展現驚人的毅力與努力，從一開始無法自主行動，到現在能笑著與人互動、勇敢表達，蛻成活潑大方的小男孩，只要互動過就能記住對方姓名，畢典上牽著媽媽的手走星光大道，接受社會局長廖靜芝頒發市長獎，證明自己的努力成果。

瑪利亞基金會陳怡君執行長說，兒童發展篩檢是發展遲緩兒童早期療育的重要起點，透過及早發現○到六歲的遲緩個案，可以在黃金療育期內，為孩子們提供最適合的支持和幫助，早期療育中心為三到六歲的身心障礙兒童提供全面性的服務，協助孩子發展認知、語言、社交、生活自理等技能。

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