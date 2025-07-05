發展遲緩 醫師︰部分與過度保護有關

2025/07/05 05:30

記者蔡淑媛／專題報導

學齡前是兒童身心發展的重要階段，整合式健檢機制，能及早發現視力、聽力與發展遲緩等問題，早期介入，尤其針對發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）遲緩，如未能早療矯正，恐導致兒童在學習中遇到困難，健檢醫師觀察，部分是因家長過度代勞、做太多，或陪讀實體書時間不夠。

小兒科醫師林釗尚表示，部分家長過度保護孩子，像冬天穿太多，或家長總是抱在懷裏，不讓孩子自己行動，觸覺接觸量少，影響觸覺發展、觸覺失調，或肢體活動刺激不足，致前庭控制能力紊亂或刺激不夠，可能造成日後學習問題，如上課時坐不住動來動去、無法專注。

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家長做太多 陪讀不夠

林釗尚說，曾發現幼生在幼兒園看著蘋果不吃，原來是不知道怎麼吃，因為在家都是削皮切塊；也有手指動一下就有外傭或家人拿過來，孩子缺乏練習機會、造成大小肌肉張力不足，關節本體感覺不好，導致發展落後，不利於健全發展。

小兒科醫師施勝桓指出，語言發展占發展遲緩的十二％，這與大腦發育有關，有時3C育兒，或家長陪讀、陪玩不夠，大腦刺激不足，兒童發展遲緩若能早期療育，能改善六十％。

施勝桓強調，家長態度很關鍵，如果逃避或忽視兒童健康發展問題，恐延誤及早介入改善的機會。

台中市衛生局長曾梓展醫師也說，兒童發展涵蓋感官、語言、動作、情緒和認知五大面向，建議家長參考兒童健康手冊中的「兒童發展連續圖」及「家長記錄事項」觀察，如透過和孩童互動，觀察孩童說的句子長短、表達的能力是否符合年紀。

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