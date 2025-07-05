《台中》學前兒童健檢 逾2成視力異常

台中市學齡前整合式兒童健康檢查，包括兒童發展篩檢，進行認知、語言、動作發展及社會情緒篩檢。（記者蔡淑媛攝）

2025/07/05 05:30

記者蔡淑媛／專題報導

兒童成長發展在零至六歲（學齡前）是黃金期，台中市加碼補助一次學齡前幼兒的健康檢查，合約診所進入幼兒園健檢，去年篩檢逾二萬名幼兒，近三成發現異常，其中超過二成有視力問題、近八％身體檢查異常，以及近一％出現發展異常，醫師觀察小孩有些語言認知、細動作發展慢，來自於家長過度代勞、或陪讀實體書時間不夠。

篩檢2萬人 3成異常

台中市學齡前整合式兒童健檢，針對幼兒園中班兒童進行一般身體健檢、視力、聽力檢查以及發展篩檢，去年七二三所幼兒園幼兒完成健檢，檢查涵蓋率達九八．二九％，異常有五八八九人。

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近視比率蟬聯六都第一

幼兒最常見的健康問題為視力異常（二十一．一％），以散光、遠視及近視為主，台中數度蟬聯高中以下學生近視比率六都第一，且有「幼兒化」，在篩檢查中確認，美國眼科醫學雜誌研究提出「長時間近距離用眼」是學童視力快速惡化的高風險因子。

其次為一般身體檢查異常，泌尿生殖器（含包莖、鼠蹊疝氣及隱睪）、體格生長異常（肥胖及矮小）與胸部問題（含心雜音、胸廓異常及疑似氣喘）等。

發展篩檢異常則以認知（三十四．三％）、語言發展（三十一．一％）異常為主，以及社會情緒（十六％）；聽力以疑似中耳炎與中耳積水最常見。

幼兒健檢的小兒科醫師林釗尚表示，兒童生理發展，視覺、聽覺、嗅覺及味覺，隨著年齡增長，順利發展功能，但感覺統合「觸覺、前庭覺、本體覺」是三個容易出現失調的系統，主要受生長環境影響，他發現現在孩子生得少，爸媽或長輩可能從小就對孩子過度保護。

小兒科醫師施勝桓說，兒童健檢除常見的視力問題提早發現，幼兒心雜音可提早轉診篩出心臟結構問題，及早發現及早治療。

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