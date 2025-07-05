整治奏效 板橋湳仔溝298種生物現蹤

板橋湳仔溝經過整治及環境營造工程，找回失去的生態，已發現近300種生物現蹤。（記者賴筱桐攝）

2025/07/05 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市近年投入數十億元整治河川，過去被民眾稱為「黑龍江」的板橋湳仔溝、蘆洲鴨母港溝、中永和瓦磘溝，透過整體環境營造和接近自然的工法，復原河川環境，逐步找回失去的生態，其中板橋湳仔溝改善後有二九八種生物現蹤（見下圖，記者賴筱桐攝）。

市府水利局長宋德仁指出，板橋湳仔溝的整治加速污水接管與截流，設置礫間處理場，注入清水後，再透過植生與固床工法，打造自然景觀，如今水質改善、生態復育，湳仔溝的二九八種生物再現生機，今年二月還發現冬候鳥花嘴鴨駐足二週，令人驚豔。

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宋德仁說，蘆洲鴨母港溝則透過河道施作子溝、渠底固化，並增設抽水機組加速排水流速、上游提供乾淨水源，環境改善後白鷺鷥飛回來。

此外，瓦磘溝臭味不斷，困擾中、永和居民超過卅年，市府透過污水接管、礫間處理、清水引入，環保局積極查緝排放源，短短二年內讓惡臭消失，重新發現一一五種生物，包含翠鳥出現，象徵水質大幅改善。另藤寮坑溝一、二期整治工程，把「三面光」水泥溝渠改造成接近自然河川，現有九十一種物種棲息。

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