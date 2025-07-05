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    首頁　>　生活

    剛打燈就右轉害騎士受傷 駕駛涉過失傷害

    2025/07/05 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕行車時未依規定打燈，可能造成行車事故。新北市交通裁決處處長李忠台表示，新北一名汽車駕駛日前行經路口，打方向燈後馬上右轉，後方機車騎士來不及反應，因此撞上受傷，法院判決汽車駕駛過失傷害罪成立；提醒駕駛人，左右轉時應在路口前卅公尺顯示方向燈，以免發生事故。

    根據「道路交通管理處罰條例」第四十二條，汽車駕駛人不依規定使用燈光，可處一千二百元至三千六百元罰鍰。

    不依規定打方向燈 最高罰3千6百元

    裁決處統計，新北市汽機車因不依規定使用燈光，導致交通事故申請鑑定案件，二○二三年有一○一件、去年一○三件；「道路交通安全規則」第一○二條規定，汽車行駛至交岔路口，「右轉彎時，應距交岔路口卅公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉」，另外，「左轉彎時，應距交岔路口卅公尺前顯示方向燈或手勢，換入內側車道或左轉車道，行至交岔路口中心處左轉，並不得占用來車道。

    左右轉應在路口前30公尺打方向燈

    裁決處指出，法院認為，新北這名汽車駕駛在路口卅公尺前未顯示方向燈就貿然右轉，造成機車騎士反應不及、撞上受傷，因此判決汽車駕駛過失傷害罪成立，提醒駕駛人車輛起駛、轉彎、變換車道前，應提早打方向燈。

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