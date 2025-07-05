三重兒童親子分館啟用 設置共學區

三重區建設公司公益回饋空間，市府設置兒童親子分館，昨日落成啟用。（記者黃子暘攝）

2025/07/05 05:30

提供跨學科STEAM教育共讀課程 12歲以下兒童及家長 都有完善閱讀空間

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市立圖書館三重兒童親子分館昨日落成啟用，為新北第一○七座圖書館。市長侯友宜說，館內打造適合親子共享的閱讀環境，並建置融合科學、科技、工程、藝術、數學的跨學科教育（STEAM教育）親子共學館，提供親子暑假新去處，盼藉由社區圖書館，提供兒童及家長完善閱讀空間，從小培養孩子閱讀習慣。

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為社區長者開設多元化課程

三重兒童親子分館位於重新路五段六一一號，侯友宜指出，此館為地上三層、地下二層建物，也是新北首座STEAM親子共學館，除將規劃免費課程外，也設置創作區，提供工具、材料讓親子自由創作，館內也設有親子共讀區、共融玩具區、多語繪本區、兒童閱覽區、學習閱讀角等可供使用，另有銀髮友善社區服務，為社區長者開設多元化學習課程。讓孩童、長輩或身心障礙族群都能透過融合玩具療癒身心。

暑假推親子閱讀系列活動

文化局長張䕒育說，暑假到來，親子分館即日起至八月卅一日止推出親子閱讀系列活動，包括STEAM課程、小館員體驗、主題書展、親子音樂劇、「親子音樂遊樂場─烏克麗麗×手鼓體驗課」、樂齡讀書會等，詳細活動資訊及報名條件、方式可至市立圖書館官網查詢。

三重分館將改建第二總館

文化局補充，為提升城市閱讀能量，市府已規劃利用市圖三重分館現址改建新北市立圖書館第二總館，預計二○三一年完工；第二總圖規劃為地上八層、地下三層停車空間的建物，預計明年進行工程招標、舊館拆除工程，二○二七年進行第二總圖新建工程；樓層配置初步規劃為一樓生活廣場及風雨球場，二樓服務櫃台、樂齡終身學習區，三樓兒童閱讀區及學齡前嬰幼兒區，四樓青少年生活實驗室，五至八樓書庫區，會議廳、樂齡空間及研習教室等。

此外，市圖指出，蘆洲永平分館預計七月底重新開館啟用，將結合在地特色，打造療癒系閱讀空間；三芝分館預計明年下半年啟用，將結合老樹與在地記憶，打造渡假風的「自然書室」。

三重兒童親子分館，提供親子暑假新去處。（記者黃子暘攝）

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