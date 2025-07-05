鹿邊修習站 講「在地故事」免50元場地費

彰化縣鹿港鎮有個不定期開放的「鹿邊修習站」，站長杜佳韋不收小家電維修工資，用一個當地故事來交換。（杜佳韋提供）

2025/07/05 05:30

記者劉曉欣／專題報導

彰化縣鹿港鎮有個不定期開放的「鹿邊修習站」，站長杜佳韋拿出維修專長，不收場地費五十元幫忙民眾修理小家電與玩具，只希望鄉親拿「在地故事」來交換，他就將讓壞掉的東西修好！

而身為台南人的杜佳韋，為什麼在鹿港小鎮開起「鹿邊修習站」？他指出，這一切都是機緣巧合，因為老婆是鹿港人，他發現鹿港沒有小家電維修社團，剛好親友有閒置空間，讓他可陪老婆回娘家，又能延續維修志工的志業。

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維修逾百件 感受長輩惜物心意

「鹿邊修習站」從去年六月開張，透過粉專預告維修時間，迄今滿一年已服務超過廿場次，維修件數超過一百件，其中以電扇、電鍋與玩具居多。杜佳韋說，雖然只要講個「在地故事」，就可不必付場地費五十元，只要負擔更換零件的材料費，但只有少數人真的用故事來交換。

但在民眾交換的在地故事當中，令杜佳韋印象最深刻的是「紅衣女神」。這位女神每天打扮都超級華麗，從頭到腳，包括妝髮，全都走紅色系風格，最絕的是在夏天，還會露一手撐著紅傘騎機車的特技，目前這位紅衣女神已往生，但仍是鹿港的「小鎮傳奇」。

收到維修費 捐做愛心待用餐

杜佳韋指出，還有阿嬤拿著三十年前新居落成的賀禮「電鍋」來修，或是阿公拿著古董級收音機維修，都能感受到長輩惜物愛物的心意。他說，當維修志工是件很有意義的事，不只是延長小家電的使用壽命，還能夠交換到在地的故事，至於民眾支付的維修費，他則會捐出去做愛心待用餐，透過「善的循環」，讓維修發揮更大的力量。

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