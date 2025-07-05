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    全國最大人工湖 鳥嘴潭7/17起免費參觀

    鳥嘴潭人工湖有6個湖區，佔地寬廣，湖光山色十分美麗。（民眾提供）

    鳥嘴潭人工湖有6個湖區，佔地寬廣，湖光山色十分美麗。（民眾提供）

    2025/07/05 05:30

    園區內僅28個小客車、7個大客車停車位 開車入園須先上網預約

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕全國最大人工湖—南投草屯鳥嘴潭人工湖，負責供應彰化、草屯民生用水，園區生態豐富、湖光山色景致美麗，該園區竣工半年後，將從本月十七日起開放免費參觀，因園區內僅有廿八個小客車、七個大客車停車位，因此想開車進入的民眾或團體需預約車位，若騎單車、機車和步行入園的則免預約。

    生態豐富、湖光山色 景致美麗

    鳥嘴潭人工湖是前瞻計畫重要建設之一，經濟部斥資二一九．五億元興建，共有六大湖區，有效蓄水量一四五○萬公噸，歷經四年施工，去年十一月底完工，今年一月八日舉行竣工典禮，該人工湖已開始供應草屯、彰化民生用水，最高可日供彰化廿一萬噸、草屯四萬噸的用水。

    團體參訪水資源教育館 會安排導覽

    該人工湖的聯外道路已建置完成，中區水資源分署將從十七日開放免費參觀，包括湖區和水資源教育館都可參觀，湖區僅除夕、大年初一休息，位在管理中心內的水資源教育館每週一休館，團體可先上網預約該館參訪，管理中心會安排導覽解說。另因園區內只有廿八個小客車、七個大客車停車位，車位有限，因此想要開車進入須先上網預約，預約車位分上下午各一場，網址：https://web.wra.gov.tw/niaozueitan/。

    近東草屯交流道 可遠眺九九峰

    管理中心表示，若是騎腳踏車、機車或步行入內的民眾，就不用上網預約，每天上午八時三十分到下午五時三十分開放進入參觀，園區目前沒有販賣飲料、食物，民眾需自備，但提醒離開時自行將垃圾帶走。

    鳥嘴潭人工湖距離國道六號東草屯交流道很近，在園區內可看到國道、遠眺九九峰，也有眺望亭可居高觀賞湖區美景，管理中心一樓的水資源教育館，設計融入園區的生態，值得慢慢遊賞。

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