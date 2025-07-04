取得合法建築 竹縣五峰「峰市集」開幕

「峰市集」提供安全、衛生展售平台，方便遊客選購。（記者廖雪茹攝）

2025/07/04 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉部落是泰雅族人重要的聚會場域，擁有清泉瀑布、張學良故居等景點，為進入觀霧、雪霸的門戶，也是台灣好行觀霧線必經之處；縣府攜手五峰鄉公所獲原民會核定九百五十萬元經費，建構全新風貌的「峰市集」，成為全國首座原民地區合法市集，昨在耆老祈福中開幕。

全國首座原民地區合法市集

原民會政務副主委杜張梅莊昨天出席開幕式，期許「峰市集」提供安全、衛生的展售平台，方便遊客選購高山農特產、工藝品，以及品嚐部落美食。

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五峰鄉長秋維書表示，公所推動「原住民族多元產業發展二．○部落產業升級計畫」，以和平部落、清泉部落、白蘭部落做為重點，共同打造「五峰部落生態旅遊帶」，考量原峰市集外觀老舊不堪，決定改善環境。

鄉公所依照清泉風景特定區土地使用分區原民文化區的規定，在縣府團隊協助下提出新建特色文化市集，辦理土地使用同意書取得、建造執照與使用執照等程序，成為原民地區第一個「取得合法建築」的市集，解決長年以臨時展演設施申請等問題。

「峰市集」建構十間竹屋，配合地勢形塑半圓弧形，以原木為主要結構，屋頂使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆。

縣府原民處長雲天寶說，縣府補助一千四百萬元，接續協助公所執行「五峰清泉風景特定區文化觀光產業復振計畫」，將新建第二停車場至藝術之森間全新木製步道，修繕既有步道及公廁，升級遊憩品質。

「峰市集」十間竹屋使用不透水織布屋頂。（記者廖雪茹攝）

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