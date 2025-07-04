鄭正鈐又提告 林志潔批濫訴打擊罷團

2025/07/04 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會國民黨團與國民黨立委鄭正鈐昨開記者會再度控訴新竹雙罷免總部發言人林志潔。鄭正鈐說，林志潔說他在童軍大露營場合發放反罷免文宣是造謠，還將反罷免文宣品和童軍徽章合成拍照，已違反選罷法，與律師前往新竹地檢署提告加重誹謗及違反選罷法。

林志潔反擊稱，之前檢察官曾在鄭正鈐濫告的不起訴處分書中諄諄告誡鄭正鈐身為立委，言行可受公評，何況言論者是經過合理查證，為公益出發，並無誹謗之意，不應濫訴。她認為鄭正鈐應謹記檢察官教誨，不要濫用司法資源，她臉書所言皆是家長檢舉反映，照片亦是家長提供，已盡查證義務。

請繼續往下閱讀...

林志潔反批，鄭正鈐深陷違反國安法、反滲透法、貪污治罪條例、侵占公益款項等罪嫌疑雲，該做的事是拿出與國台辦的通聯紀錄，與給付助理薪資的證明，回應各界疑慮。鄭正鈐如此濫訴，意圖打擊罷團，已徒增負面觀感。

鄭正鈐指出，在竹市全市童軍大露營場合，他致詞提到竹市的露營場地不夠好，希望市府能夠加強，未料民進黨立院黨團總召柯建銘陣營抹黑造謠，甚至變造照片，指控他在宣傳反罷免和發放文宣。他已在臉書澄清，當天並未在活動現場散發反罷免文宣品，更未於活動中提及罷免議題，因此對林志潔提告。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法