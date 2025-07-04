高虹安罷免成案人事凍結 公務員心惶惶

2025/07/04 05:30

須至罷免投票結果公告日 竹市府內氣氛低迷 人事處︰依法辦理

〔記者洪美秀／新竹報導〕涉貪停職的新竹市長高虹安遭罷免投票七月廿六日舉行，有市府人員投訴指稱，因高虹安要被罷免投票，也影響到市府員工權利，包括相關的人事異動在中選會六月廿日宣布成案及罷免投票日後就被凍結，導致無法在投票日前申請異動，影響公務員權益，甚至有約聘雇及公務員因家庭因素及生涯規劃想異動離開及調整，也無法提出申請，或者提出申請也被凍結暫緩，向市府人事處詢問竟得到不會有公文通知的回覆。公務員私下抱怨都是因高虹安個人要被罷免，搞到公務員人心惶惶，府內人員無心市政。

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對此，市府人事處指出，是依照公務人員任用法第廿六之一條規定辦理，而代理市長邱臣遠也指示要依法依規辦理，妥善處理，會與相關同仁說明。其規定條文提到民選首長或民意機關首長受罷免時，自宣告日起到罷免投票結果公告日止，不得任用或遷調人員。因此從六月廿日起到罷免投票公告結果期間，市府相關人事異動都凍結。

二階連署階段 府內就人心浮動

有公務員私下提到，其實早在高虹安要被罷免進入二階連署階段，就有公務員及約聘人員想申請異動，在知道有超過五萬人連署時，就更多提出借調及異動申請需求。據了解，從二階連署開始到三階成案期間，市府內部確實有很多人想異動，包括科員、科長及約聘雇人員，先前高虹安在任期間已因人事異動頻繁導致人心惶惶，如今又因高虹安要被罷免投票，人事凍結，府內氣氛低迷，市府人員根本無心市政。

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