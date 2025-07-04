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    通霄溪清淤土 可供農民改良農地

    通霄溪崇仁橋至番社橋段淤土未清運，地方盼改善。（記者蔡政珉攝）

    通霄溪崇仁橋至番社橋段淤土未清運，地方盼改善。（記者蔡政珉攝）

    2025/07/04 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕汛期將至，河川、溪流清淤成為地方關心重點，以免成為洪水受災戶；但河川清淤後的淤土去向同樣令人頭痛。苗栗縣議員徐永煌接獲陳情，指通霄鎮最重要溪流通霄溪崇仁橋至番社橋段，已長達七年未將清淤後泥土載運走，地方憂心遇到強降雨可能致災。目前經苗栗縣政府農業處提出農地改良方案，媒合農民自主前往載運淤土來改善，至於載運方式，如縣管河川清淤後堆置於河道旁，農民申請獲核准自行前往載運。

    水利處︰放置護岸外 保護護岸

    苗縣府水利處回應，縣府每年會編列河川清淤經費約四千多萬，不過因清淤後淤土若要載運至合格土資場處理，因價格不菲，如通霄溪崇仁橋至番社橋段所清出的淤土可能就耗費約兩千萬經費。該處也強調，考量財政狀況後，清淤廠商完成作業後，會將淤土放河道兩旁，主要放置於護岸外，也可發揮保護護岸避免掏空作用。

    徐永煌提到，通霄溪崇仁橋至番社橋段兩側有不少住家，感謝縣府農業處推出農地改良方案，讓淤土可作為農地改良使用，以便農民改善低窪農地同時載運走淤土，達成雙贏。

    開放農民申請 改善土壤地力

    農業處指出，幾年前台灣面臨大旱，中央針對水庫清淤，當時則推出淤土使用於農地改良方案；而苗栗縣屬農業縣，農地可能因栽種作物後土壤地力下降，或是沾染病菌等，農民有時須自費購買泥土並整地。考量苗栗縣除主要都會區外，不少河川、溪流上游並無工廠等造成河川污染，故開放農民申請農地改良方案，並由鄉鎮市公所核准。

    至於今年苗栗縣縣管河川及區域排水疏濬清淤工程，縣府水利處指出近期已經標出，廠商會進場施作。

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