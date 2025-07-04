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    北捷、台北101攜手2樂園 推超值套票

    2025/07/04 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北一○一、台北小巨蛋冰上樂園、兒童新樂園均為台北市人氣景點，台北捷運公司和台北一○一合作推出二組優惠套票，「台北小巨蛋冰上樂園ｘ台北一○一秘境花園觀景台」九二○元、「兒童新樂園一日樂Fun券ｘ台北一○一秘境花園觀景台」七一五元，可至線上平台「Stage一○一」購買，以及預約個別場所入場日期和時段，十五日起開放預約至年底。

    「台北小巨蛋冰上樂園ｘ台北一○一秘境花園觀景台」套票包含冰上樂園全票滑冰券一張（二小時，不分平假日）、租用冰鞋及全套護具、台北一○一觀景台國人全票一張，單項合計原價約需一千元，現省八十元。

    「兒童新樂園一日樂Fun券ｘ台北一○一秘境花園觀景台」套票優惠價，全票七一五元、學生票四四五元，包含兒童新樂園一日樂Fun券一張、台北一○一觀景台國人全票或國人學生票一張，單項合計全票組合原價八百元、學生票組合原價五百元，個別可省八十五元、五十五元。

    北捷補充，一日樂Fun券平、假日皆可使用，啟用當天營運時間內有效，不限次數、一票暢玩海洋總動員、摩天輪、宇宙迴旋、尋寶船、魔法星際飛車等十三項遊樂設施。

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