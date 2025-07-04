北市「鮮奶週報」擴大 設籍學齡童皆可領

台北市今年4月起推動「鮮奶週報」，補助公私立小學、幼兒園學童每週一瓶鮮奶。（資料照）

2025/07/04 05:30

嘉惠2至12歲外縣市就學孩童 教育局也研擬寒、暑假兌換可行性

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免七月廿六日將進行投票，距今不到一個月時間。台北市長蔣萬安繼先前宣布調高里鄰建設服務基本費等經費後，近期又拍板擴大「鮮奶週報」適用對象，原先僅設有台北市學籍的學齡孩童可享有，將擴及至設籍台北市二至十二歲學齡學童都能享有每週一瓶鮮奶。

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上學期鮮奶兌換率維持7成

台北市教育局今年四月起推動「鮮奶週報」政策，補助公私立國小、幼兒園學童，學童可持學生證、幼兒數位卡，每週至六大通路兌換一瓶鮮奶或是豆漿，政策上路廣受家長好評，上學期兌換率穩定維持七成。不過，先前此政策也被詬病，難以顧及在家自學學生，或是設籍台北市但在外縣市就學的幼兒園學童。

暑假系統測試 最快9月上路

對此，蔣萬安本週市政會議中拍板，一一四學年度起擴大補助對象至設籍台北市的二至十二歲學齡兒童，為確保政策持續推動，規劃今年暑假為系統串接及測試時間，最快九月正式上路。

此外，此政策僅限於學期間可領取，於寒、暑假期間全面停發，也有許多家長認為寒、暑假期間也該開放領取。台北市議員張斯綱表示，雖然學期間可以有效推動孩童營養攝取，但在寒、暑假期間中斷，形同營養缺席的斷層空窗期，這與政策初衷背道而馳，尤其對於仰賴此政策做為營養補充來源的經濟弱勢家庭，更可能是生活負擔，或造成營養不均等問題。他建議市府研議提供寒、暑假期間兌換額度，或者是續發機制，應優先保障經濟弱勢家庭，確保孩子全年都能獲得營養支持。

教育局︰視推動成效 擴大全年供應

蔣萬安也認為，政策目的就是要替孩子們補充鈣質，能夠長得更高壯、更健康，不應該有寒、暑假的空窗期，請教育局也一併研擬可行性。

教育局補充，針對寒、暑假期間學生營養需求，教育局將視推動成效及預算可行性，研議是否擴大涵蓋期間至全年供應。

85至98歲重陽敬老金 加碼至3000元

蔣萬安今年陸續推動加碼補助政策，除「鮮奶週報」擴大實施對象外，日前也宣布提高里長反映多年、藍綠議員多次提案爭取的里鄰建設服務基本經費、睦鄰互助活動補助費、工作協助費；此外，今年的重陽敬老金，也將八十五歲至九十八歲長者禮金從一五○○元加碼至三○○○元。

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