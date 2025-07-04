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    竹崎觀音瀑布 14日起3天免費入園

    觀音瀑布進入豐水期，水花四濺、呈現雨霧氛圍，很消暑。（觀音瀑布社區產業合作社提供）

    觀音瀑布進入豐水期，水花四濺、呈現雨霧氛圍，很消暑。（觀音瀑布社區產業合作社提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉縣竹崎鄉文峯村觀音瀑布風景區進入豐水期，瀑布氣勢磅礴，且含有豐富負離子，慶祝重新開園兩週年，十四至十六日免費入園，每天限量贈送四百支扇子，歡迎民眾親近瀑布，感受「飄谷雨、雨飄谷、谷雨飄」雨霧氛圍，消暑又紓壓。

    阿里山國家風景區管理處表示，觀音瀑布共有七道瀑布，以第二道、第四道瀑布最著名；第二道瀑布高約四十公尺，瀑布落下水花四濺，宛如水波簾幕；第四道瀑布最上層高達百餘公尺，因泉水湧流，猶如觀音菩薩手持淨水瓶般。

    觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，觀音瀑布進入豐水期，近日午後山區常下雨，水氣充足，瀑布氣勢磅礴。根據阿管處曾委託專業團隊監測資料顯示，每立方公分含量達一．二萬至六．九萬個單位負離子濃度，有助紓壓。

    暑假開始，觀音瀑布入園遊客增多，自二○二三年七月重新開放，將屆滿兩週年，園方除十四至十六日推出免費入園，也結合嘉縣攝影學會舉辦「觀音瀑布風景區攝影比賽」，即日起至八月一日用數位相機或手機拍攝觀音瀑布風景區及周圍群山照片，沖洗成彩色相片參賽，金牌獎金一萬六千元。

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