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    東石海之夏 7/19漁人碼頭同歡

    美味市集可大啖在地海鮮。（記者林宜樟攝）

    美味市集可大啖在地海鮮。（記者林宜樟攝）

    2025/07/04 05:30

    連續兩週末知名樂團及歌手接力表演 12分鐘海上煙火秀27日壓軸

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二五東石海之夏」將於七月十九、廿日及廿六、廿七日連續兩個週末在嘉義縣東石漁人碼頭登場，有鑑於往年活動造成周邊交通衝擊，縣府今年提供免費接駁專車往返嘉義高鐵站與東石先天宮，廿七日晚間七點半壓軸登場的海上煙火秀長達十二分鐘，施放一萬八千發煙火。

    嘉義高鐵站與先天宮 免費接駁專車

    縣長翁章梁昨出席宣傳記者會，與受邀表演團隊「藝響台灣文化劇團」互動，該劇團將於廿日晚間七點帶來親子表演節目，演出全新劇目「悟空大鬧恐龍馬戲團」，此劇融合特技表演與現場互動，除了五隻約三公尺高的擬真恐龍，還將有一隻高達八公尺的暴龍登場，呈現一場視覺饗宴。

    縣府文化觀光局表示，今年東石海之夏「吶喊大舞台」，十九日邀請知名樂團「玖壹壹」、新加坡歌手文慧如、金曲獎入圍歌手徐暐翔、雙人組晨悠CHENYO接力開唱；廿六日則有鼓鼓、曾瑋中等新生代藝人演出。

    放電遊樂園 氣墊滑梯、熱氣球嗨翻

    此外，現場「放電遊樂園」設置三座大型氣墊滑梯、機械遊具「冰雪海盜船」、空中搖擺「夢想熱氣球」及大型氣墊水池水槍大戰，讓大小朋友盡情玩水避暑放電。

    「美味市集」有三大主題，「愛嘉小店家」由沿海商圈聯合展售、「小火柴市集」推出海之夏限定美食，包括蚵仔蛋煎刈包、炙燒烏玉盛、包裹鮮蚵的QQ涼圓等，以及「東石好食光」常鱻廊道。

    美味市集 商圈展售、品嚐在地海味

    翁章梁說，東石漁人碼頭僅單一出入道路，去年海之夏煙火秀晚間九點施放後，直到深夜十二點人潮才疏散；今年煙火秀提早到晚間七點半施放，並擴大管制範圍及改善疏散路線。

    為減少交通壅塞，縣府在四天活動期間提供免費接駁專車，往返嘉義高鐵站與東石先天宮。活動最後一天廿七日免費接駁專車須預約才能搭乘，已在「東石海之夏」臉書粉絲專頁接受預約登記，額滿為止。

    「東石海之夏」是嘉縣暑假推出的旗鑑活動，將於19日起連兩個週末舉辦。（記者林宜樟攝）

    「東石海之夏」是嘉縣暑假推出的旗鑑活動，將於19日起連兩個週末舉辦。（記者林宜樟攝）

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