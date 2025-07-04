少子化衝擊 北港育英國小下學年改分校

2025/07/04 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化衝擊，雲林縣北港育英國小確定一一四學年度一年級沒有新生，縣府依「雲林縣立國民中小學變更或停辦辦法」，日前召開公聽會，確定八月一日育英國小改為好收國小育英分校，教育處強調，改分校後，學生的學習權益及現有設施設備、補助都不受影響。

學生權益及現有設施不受影響

雲林縣一一四學年度公立國小報到人數四一九○人，根據教育處統計資料，一年級新生人數掛零有興昌、育英及成龍等三校，但據了解，在學校努力下，有一人有意願前往成龍國小就讀，育英及興昌則確定沒有新生。

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教育處指出，縣府遵守教育部一人成班規定，沒有裁併校考量，但育英國小因新學年度六年級、一年級都沒有學生，「雲林縣立國民中小學變更或停辦辦法」規定，學校當學年度有二個年級以上無學生者，應合併為隸屬其他學校之分校，因此，依規定改為好收國小育英分校，二至五年級共有十五名學生。

教育處依程序日前在地方召開公聽會，出席地方人士及學生家長對改為好收國小分校沒意見，但要求維持原英語外師、補助及設備，獎助學金要育英學生專用。教育處長邱孝文當場承諾學生權益、福利不會受影響。

教育處強調，先前曾針對縣內各分校學生學習狀況調查，發現分校因學生數少，老師根據孩子特質給予適性教育，學習表現佳。

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