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    聲援罷免看板被拆 雲林罷團指遭打壓

    聲援罷免的大型看板，被以影響用路安全拆除。（郭佩瑄提供）

    聲援罷免的大型看板，被以影響用路安全拆除。（郭佩瑄提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕罷免雲林第一選區國民黨立委丁學忠的罷團「雲林拔釘」昨天指控，民進黨縣議員顏嘉葦聲援罷免行動，在四湖鄉懸掛的大型看板被拆，言論自由被嚴重打壓，雲林縣府回應是接獲民眾檢舉依法拆除，但顏嘉葦服務團隊志工團長郭佩瑄與罷團發言人露西歸認為，縣府應通知限期改善且要保持中立，反罷方的看板也應一視同仁。

    認為縣府應中立 先通知限期改善

    郭佩瑄表示，六月廿五日起在海線十一鄉鎮設立看板，前天接到民眾反映，指四湖鄉縣道一五五線及鄉道雲一三六之一線路口大型看板被拆，現場只剩被剪除下來的鐵絲，令人詫異，當晚前往報案，警方已受理。

    郭佩瑄指出，罷免權是憲法賦予人民權利，看板「被消失」根本是對民主的踐踏，呼籲鄉親提供相關證據給警方調查；罷團發言人露西歸表示，打壓一次聲音，只會讓人民更大聲疾呼想要追求民主自由，雲林不應是言論自由被嚴重打壓之地。

    交工局：廣告物設於道路範圍內

    縣府交通工務局長汪令堯說，日前接獲四湖鄉公所轉民眾檢舉，派員查勘發現該廣告物設於道路範圍內，有影響用路安全疑慮，依「市區道路條例」、「雲林縣懸掛競選廣告物使用管理規則」等規定，在上月廿八日拆除。

    郭佩瑄說，依行政流程，縣府應該通知行為人或在該處張貼公告限期改善或自行拆除，相關行政程序恐有瑕疵；露西歸表示，如果依此標準，反罷免的看板縣府是不是也一視同仁。

    縣府指出，該廣告物位於路口十公尺範圍，屬即報即拆的違規廣告物，呼籲民眾應依規申請設置，如獲通報違規都會辦理；雲林地檢署表示，縣府執行拆除行為是否符合相關行政法規，會進一步查證釐清。

    罷團批，雲林不應是言論自由被嚴重打壓之地。（記者李文德攝）

    罷團批，雲林不應是言論自由被嚴重打壓之地。（記者李文德攝）

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