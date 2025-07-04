降肇事率 彰市中山路劃路肩槽化線

彰化市省道台一線路肩槽化線，有許多機車族違規壓線。（記者湯世名攝）

2025/07/04 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕近來有許多民眾騎機車行經彰化市省道台一線中山路時，發現路肩處劃有槽化線，不明就裡其用途為何，也不知騎到槽化線上會不會違規，甚至有機車族批評「是要逼我們跟大車爭道嗎？」有許多民眾收到罰單，恍然大悟「原來槽化線不能輾過」。公路局彰化工務段對此指出，目前沿線劃有十一處路肩槽化線，是為了避免直行機車行駛路肩與轉彎汽車發生擦撞，具有降低肇事率之效。

每天騎機車上下班經過彰化市中山路的民眾指出，左右切換躲槽化線，增加車禍的機率。槽化線造成用路人不便，擾民又傷財；還有機車族說，彰化市中山路、中興路口原本有右轉道很方便，現在劃上超大槽化線，汽機車全部擠在一起，增加行車危險。

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壓線至少罰900元 不排除擴大劃設

不過也有民眾認為設置槽化線是正確的設計，有人認為正常用路就是騎在車道上才是正確的，沒有槽化線才會左右切，切西瓜過彎會增加行車危險，貪圖方便騎路肩才會騎在槽化線上。

縣警局交通隊表示，用路人禁止跨越槽化線，也禁止在槽化線停車，如果跨越槽化線，違者可開罰九百元以上一八○○元以下罰鍰。

彰化工務段長廖志彬則指出，目前彰化市中山路有十一處路肩槽化線，機車應行駛於車道上，對於降低肇事率有效果，未來將視情況決定是否擴大劃設。

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