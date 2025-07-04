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    世界警消運動會健力 林冠儀再奪金

    南投縣消防員林冠儀，拿國旗上台領獎，獲銀牌的美國選手跟他恭喜並一起合照。（林冠儀提供）

    南投縣消防員林冠儀，拿國旗上台領獎，獲銀牌的美國選手跟他恭喜並一起合照。（林冠儀提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣消防員林冠儀昨日在世界警消運動大會健力項目，再度以臥推一六二．五公斤，在八十三公斤量級擊敗美國強敵拿下金牌，他拿著國旗上台接受頒獎，美國選手惺惺相惜，跟他道賀外，也跟他及我國國旗合照。昨日的金牌已是林冠儀此次大會拿的第二面金牌。

    來自南投縣中心碑消防分隊的林冠儀，昨在美國舉辦的世界警消運動大會的健力賽臥推項目，繼兩年前奪金後，昨日再於度於該項目獲得金牌。林冠儀表示，兩年前參加九十三斤量級，此次降體重參加八十三公斤量級，賽前看到美國隊選手練習，直覺是「不好對付的強敵」，兩人比賽時「咬得很緊」，對方後一路挺進到一六○公斤，最後自己以一六二．五公斤獲得金牌。

    林冠儀說，等待頒獎時就準備好國旗，等頒到金牌時，一上台就張開國旗，那時心情很激動，而獲銀牌到美國選手，不只跟他道賀，也開心地跟他和國旗合照。頒獎後兩人又一起拍合照，一聊才知對方二○一九、二○二三年都有參加該項目，只是兩人都在不同量級，這次對方從七十四公斤量級升到八十三公斤量級，而他從九十三公斤級降到八十三公斤量級，兩人終於同場競技，算說是很奇妙的緣分。

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