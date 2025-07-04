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    罷免成案 罷團：選民不滿馬文君不反省

    All罷馬志工團在罷馬日投票日期定出來後，即在各平台貼出廣徵志工的訊息。 （All罷馬志工團提供）

    All罷馬志工團在罷馬日投票日期定出來後，即在各平台貼出廣徵志工的訊息。 （All罷馬志工團提供）

    2025/07/04 05:30

    駁斥馬指民進黨操弄 強調是長期在立法院惡搞民意結果

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨立委馬文君罷免案，中選會二日宣告成案，馬文君前日指罷免是民進黨惡罷，發起罷免的All罷馬志工團昨日表示，罷免是憲法保障人民的基本權利，此次罷馬有二萬一九三名南投選民簽署連署書，罷免成案並不是任何政黨的操弄，而是選民不滿馬文君長期在立法院惡搞民意的結果。

    潛艦國造醜聞等案 均未交代

    All罷馬志工團指出，馬文君前日在罷免成案後，對外宣稱對她的問政、建設和服務有信心，但卻未對外界關注的國會機密外洩案、潛艦國造醜聞案有任何交代，地方民眾質疑她時，她也冷處理。這場罷免行動，與其說是馬文君對自己的信心考驗，不如說是南投選民對她無法再忍的具體表現。

    此次罷免馬文君不是為了哪一個政黨，是為了台灣、為了南投更好的將來，很遺憾的是馬文君仍以高高在上的態度回應罷免，還試圖把民間發起的罷免行動，扭曲為政黨操作，誣指是民進黨在搞罷免，她的不反省，正是罷免她最清楚的理由。

    廣徵志工 充實宣傳人力

    All罷馬志工團昨日起積極為同意罷免宣傳備戰，除週末定點宣傳活動，也針對地方關心的議題舉行小型論壇。另昨日起也廣徵志工，充實宣傳志工的人力。

    此外，今日從花蓮啟程的「護國大遶境」，八日將進入南投縣一天，該志工團得知的消息是先從投一罷馬選區開始遶境，再遶境到投二選區，罷馬志工團昨也在號召所有志工能加入遶境行列，並製作有創意的宣傳道具加入，讓遶境活動更有趣、更吸引人。

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