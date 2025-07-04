大溪國中拳擊隊 全國賽屢獲佳績

大溪國中拳擊社團選手余泗毅（左起）、黎善弘、宋佳恩與教練何春德合影。 （記者李容萍攝）

2025/07/04 05:30

記者李容萍／專題報導

勇敢出拳，青春無悔！桃園市立大溪國中拳擊社團二○二三年九月成軍，在經驗豐富的教練何春德指導下，短短一年多就有驚人競技實力，選手在多場全國性賽事嶄露頭角，屢獲佳績，為校爭光，更為拳擊運動注入新血，也成為桃市拳擊體育發展的新亮點，拳擊社團發布「下一位拳擊冠軍就是你！」戰帖，擴大招募成員。

成立1年多 已成為拳擊發展新亮點

卅一歲的何春德畢業於台北市立體育學院（現為台北市立大學）技擊運動學系，全國中等學校拳擊錦標賽屢獲最佳技術獎，後因眼睛視網膜剝離手術後未再出賽，大學畢業毅然決定當拳擊教練，曾指導新北市鶯歌國中拳擊隊約二年，輾轉至桃市大溪設立拳擊訓練站，推廣具備自信、紀律與毅力的拳擊運動。

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去年總統盃中等學校拳擊賽 奪3銅

經何春德指導、訓練，至善高中學生申欣靄前年在亞洲青少年拳擊錦標賽奪金、去年全中運拳擊項目高女組摘雙金，而大溪國中前年九月成立拳擊社團，現有卅位學生，選手宋佳恩、張懷鑫在前年總統盃全國拳擊錦標賽各奪得一銀一銅，並在去年總統盃全國中等學校拳擊錦標賽和選手張懷玉斬獲三銅。

大溪國中校長林晏瑄表示，拳擊社團的成功不僅反映在獎牌上，更重要的是選手在訓練過程培養堅毅精神、自我突破與團隊合作的態度，學校爭取到財團法人晶豪教育基金會贊助拳擊隊的發展，希望給學生們創造機會，或許因拳擊競技表現而升學高中、大學，進而在國內外重要賽事中發光發熱，邁向更高的體育舞台。

何春德強調，練拳擊的好處包括強壯心肺功能、改善身體的協調性與敏捷性、增強肌力、減脂塑形、增強自信心等，是男生、女生都可以學習的運動，只要肯練，一定可以打出好成績。

宋佳恩分享練拳擊的心得，不覺得累，可以強化自信心、減壓及提升注意力等，在競技場上有很多好手值得她學習，希望有朝一日站上國際舞台，為國家及自己拚得最高榮譽。

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