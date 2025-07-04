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    《汐東線要徑工程》汐止南陽街新設雨水箱涵 解決水患

    2025/07/04 05:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為加速捷運汐止東湖線進度，新北市政府二○二三年底展開要徑工程，去年底完成汐止區大同路自來水管線遷移，日前再完成新設雨水箱涵，與既有排水系統銜接通水，可望解決汐止區南陽街涵洞一帶逢雨必淹問題。

    市府捷運工程局局長李政安表示，雨水箱涵全長約六一○公尺，連接內溝溪，尾端以直徑一千毫米的鋼筋混凝土管銜接南陽街既有的排水系統，大幅提升區域排水效益，有效紓解強降雨的積水壓力。

    李政安指出，施工過程需跨越汐止通往台北市的重要幹道，地下管線錯綜複雜，面臨技術挑戰，在市府和工程團隊合作下，順利完成接管與通水作業，改善南陽街遇雨積淹水情形，後續將拓寬汐止區吉林街與福德三路；汐東線主體工程已在今年三月開工，預計九月開始基樁施工。

    另外，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程施工中，二日下午五點多，一名機車騎士行經樹林區中正路工區，廠商因施工不慎，導致騎士遭吊臂機掉落的鋼管砸傷，造成六顆牙齒斷裂、頭暈等症狀，經送醫治療後，騎士返家休養。

    捷運局表示，事發後派員慰問傷者，施工廠商違規已開罰六萬元，並要求停工改善，傷者的醫療費用及損害賠償，廠商須負起全責，全面檢討改善工區安全措施，由監造單位確認安全無虞才能復工。

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