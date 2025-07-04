新莊廟街5老店 品牌創新變潮店

新北市長侯友宜（中）、青年局長邱兆梅（右二）參觀歷史悠久的「晉義蔘藥行」，店家準備適合夏日冰涼飲品以及自製的八仙果供大家品嘗。（記者陳奕劭攝）

2025/07/04 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕擁有三百年歷史的新莊廟街近期改頭換面，新北市政府輔導五家知名老店「响仁和」、「熊記燒餅油條」、「新樁牛」、「晉義蔘藥行」與「WASHWISE聰明洗」轉型，透過品牌改造、妝點店面、導入當代視覺風格設計等，讓懷舊店家煥然一新，為老街注入年輕活力。

新北市長侯友宜表示，由青年局主辦、文化局與經濟發展局協助的「青年再創．老店新妝」計畫，讓新莊的老店全面升級，保留傳統精神，融合創意與商機，盼吸引更多店家加入點亮廟街。

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市府輔導升級 注入年輕活力

青年局長邱兆梅表示，一九二七年創立的「响仁和」，定位「百年匠心鼓藝之家」，重新設計店內空間，取英文名「Drumony」，製鼓工廠轉型為鼓藝文化推廣空間；二代接班的「晉義蔘藥行」，優化視覺與包裝，採用獨特品牌圖騰、表現藥湯顏色的色系，營造繽紛活潑的空間，客人大讚「完全不一樣」。

此外，有九十年歷史的「熊記燒餅油條」主打「老字號厚式燒餅油條」，熱門商品命名為「厚油條」、「勁麻花」、「阿嬤花生湯」，招牌融入老照片與壓艙石圖騰，見證新莊廟街飲食文化；「新莊牛肉大王」更名「新樁牛NuBeef」重新出發，主打招牌菜「客家米醬牛腩鍋」，翻修門面、強化套餐服務。

「WASHWISE聰明洗」是環境零污染、獲歐盟認證的高效清潔劑品牌，完成品牌設計與包裝，打造明亮的門市環境，提供洗滌體驗，轉型後一個月業績顯著提升。

邱兆梅說，輔導不只是改造門面，更協助店家建立品牌意識，量身打造形象，這五家獲選店家將推出優惠措施，結合中秋節大型活動「潮月新莊」，可望為新莊廟街帶來人潮。

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