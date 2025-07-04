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    連結碧潭 溪洲公園改造年底完工

    新店區溪洲公園位於新店溪河岸，綠意盎然，改造工程年底完工。（記者翁聿煌攝）

    新店區溪洲公園位於新店溪河岸，綠意盎然，改造工程年底完工。（記者翁聿煌攝）

    2025/07/04 05:30

    中央挹注3220萬 打造CHILL LAND趣悠天地 提供新店多元親水空間

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府推動「新店溪溪洲公園水環境改善工程」，獲得中央補助三二二○萬元，市府自籌一三八○萬元，共投入四千六百萬元，打造「CHILL LAND趣悠天地」園區，今年二月開工，將於今年底完工啟用，提供多元綠地和休憩空間。

    途經溪洲社區 體驗原民風情

    市長侯友宜昨視察表示，溪洲公園是新店溪中游段最受歡迎的親水空間，此次改造面積約三．四公頃，除了改善步道、鋪設草皮，也重新規劃園區動線，連結碧潭吊橋至陽光橋的休憩圈，途中行經原住民溪洲社區，體驗原住民文化與品嘗美食，侯友宜也感謝在地議員陳永福協助向中央爭取經費。

    侯友宜指出，溪洲公園創造兼具運動休閒、自然生態與都市美學感的河濱亮點，結合自然生態與悠遊概念，打造「CHILL LAND趣悠天地」休憩場地，配合碧潭堰工程完工，以碧潭為核心，串聯新店溪下游河岸，打造無圍牆的「水漾博物館」，以水生態和水文化為主軸，提升市民的環境保護意識。

    串接碧潭與陽光運動園區

    高灘地工程管理處處長黃裕斌表示，工程順應地形規劃三大主題區域，包括「梯田漫步區」、「樂活林蔭區」、「悠活大平台區」，延伸既有景觀步道，串接碧潭風景區與陽光運動園區，以減量設計、避免影響生態環境為優先考量。

    另外，為協助毛蟹洄游，市府水利局在碧潭堰魚道上方打造特製麻繩，全長一三二公尺、直徑三．八公分，提供「繩助攻」，幫助小毛蟹攀爬越堰，展現碧潭堰串聯新店溪生態鏈的重要角色。

    水利局長宋德仁表示，二○二三年七月碧潭堰新堰體修復後，打通中斷四十六年的新店溪生態廊道，透過魚道設置的水中攝影機，記錄到五十一種魚蝦蟹類，其中有卅六種原生種，包含香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥及六月底大量現蹤的日本禿頭鯊。

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