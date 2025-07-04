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    首頁　>　生活

    台中7行政區停水28小時 設置取水站

    2025/07/04 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕鯉魚潭給水廠原水站（三義鄉苗五十二線）口徑二六○○mm原水管線昨天上午因邊坡坍塌造成漏水，台灣自來水公司第四區管理處緊急停水搶修，從昨下午二時至今天晚間六時止停止供水，共停水二十八小時，停水區域包含台中市烏日區（鐵路以東，國道一號以南）、南區（鐵路以東以南）、東區（鐵路以東以南）、北區（鐵路以東）、北屯區（鐵路以東）、大里區（全部）、太平區（全部）等七區，停水戶數二十八萬一八八二戶，降壓戶數一萬八○二二戶，共計影響二十九萬九九○四戶。

    不少眾抱怨突然停水相當不便，「熱到快中暑，卻沒水可用」，影響家中長者照護，有餐飲業者也反映影響營運，呼籲台水加強應變措施。

    台水表示，緊急搶修鯉魚潭給水廠原水站大型原水管線漏水，因現場地勢陡峭施工困難，緊急停水二十八小時，自來水公司將派遣水車巡迴補水，並設置一一六處臨時取水站。

    停水期間可洽詢一九一○免付費服務專線查詢停復水狀況，市民也可加入自來水公司LINE官方帳號即時接收停水通知。

    台水提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，於恢復供水時，大樓或用戶配水池及水塔須補滿水量，故管線末端或巷弄區域，將延後恢復供水。

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