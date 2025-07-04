《台中》暑假濱海好嗨 三大盛事接力登場

2025/07/04 05:30

〔記者張軒哲／台中報導〕暑假開始，台中市海岸線景點遊客漸增，七月與八月濱海區域，包括台中海洋觀光季、台中亞果遊艇嘉年華、濱海搖滾音樂祭等活動接力登場，本週末搶先舉行的海洋觀光季，將結合地景藝術及周邊聚客活動，七月五、六日於大安媽祖文化園區辦理台日漂流木藝術創作交流展，邀請廿七位台日籍草月流花藝藝術家，運用大安海濱漂流木創作大型藝術作品。

海洋觀光季 結合地景藝術

台中首場大型遊艇展示盛會，「台中亞果遊艇嘉年華」將於七月十九日至廿日登場，不僅預告台中唯一遊艇碼頭正式啟用，並集結國內外高端船艇品牌參展，以及海趣市集、海洋體驗與海洋教育推廣，打造結合專業航海展示與豐富互動體驗的年度海洋盛典，讓民眾在探索感受海洋魅力。

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遊艇嘉年華夯 瘋搖滾音樂祭

近年台灣獨立音樂祭蔚為風潮，台中港區音樂盛事濱海搖滾音樂祭，將於八月廿三日至八月廿四日在台中港三井OUTLET PARK登場，邀集台灣人氣樂團與獨立音樂人，在港灣夕陽與夜色交織的景致中接力開唱，讓樂迷從白天嗨到夜晚，演出陣容有芒果醬、公館青少年、粗大Band等人氣樂團，讓樂迷看海聽歌，歡度暑假。

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