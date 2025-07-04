中捷藍線延伸太平 民盼「一車到底」

台中市議員黃佳恬昨天召開捷運藍線延伸太平說明會，出席里民高喊「捷運藍線進太平」，希望能和主線一起在2034年通車。 （記者陳建志攝）

2025/07/04 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕捷運藍線已開工，預計二○三四年通車，太平區民眾也很關心藍線延伸太平目前的進度，國民黨台中市議員黃佳恬昨天邀集市府交通局、台中市捷運工程局召開說明會，吸引近二百人到場關心，民眾高喊「捷運藍線進太平」，希望加緊腳步盼能在二○三四年和藍線主線一起通車。

可行性評估 交通部審查中

黃佳恬表示，捷運藍線主線已經開工，太平人期待捷運已經廿多年，目前延伸太平還在可行性評估階段，希望中央加速審查，在二○三四年讓延伸太平段能和主線一起通車，讓太平鄉親能搭捷運直達台中港。

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立法院副院長江啟臣表示，每一次捷運路線在可行性評估都拖很久，因台中都市發展和人口成長速度很快，希望中央和地方都能加快腳步推動捷運建設，讓台中捷運多線齊發。

住戶高喊2034年一起通車

捷運工程局長蘇瑞文表示，藍線延伸太平目前在可行性評估送交通部審查中，捷運藍線主線機電、車廂等規劃，都已經預留延伸太平的銜接，未來會一車到底不須轉乘，不過會比藍線晚幾年通車要看後續的進度；交通局長葉昭甫也說，藍線延伸太平在啟動用地取得、設計、施工後，全線還需八年才能完工通車，會加快推動期程。

捷運工程局並表示，藍線延伸太平共四．六六公里，總經費四○三億，採地下化，預定在振興路／振興路二八○巷口、太平路／永義路口、中興東路／永平路一段口、東平路／東平路二六七巷口，共設四個車站。

出席民眾高喊「捷運藍線進太平」，強調已經等了廿年，希望能加快推動腳步，期盼二○三四年能和捷運藍線主線一起通車，另外也希望車站能延伸到一江橋。

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