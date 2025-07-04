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    4大校務評鑑 慈濟大學通過最長效期6年

    慈濟大學四大校務評鑑全數通過，獲得最長效期六年肯定。圖為高教評鑑委員到校內訪視。（慈濟大學提供）

    慈濟大學四大校務評鑑全數通過，獲得最長效期六年肯定。圖為高教評鑑委員到校內訪視。（慈濟大學提供）

    2025/07/04 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕財團法人高等教育評鑑中心基金會昨公布「第三週期大學校院校務評鑑一一三年下半年校務評鑑結果」，共有十六所公私立大學通過評鑑，花蓮慈濟大學在「校務治理與經營」、「教師教學與學術專業」、「學生學習與成效」及「社會責任與永續發展」等四大項目全數通過，獲得最長效期六年肯定。

    高教評鑑中心基金會指出，第三週期大學校院校務評鑑自二○二三年至二○二五年進行八十三所大學校院的校務評鑑，分「校務治理與經營」、「教師教學與學術專業」、「學生學習與成效」及「社會責任與永續發展」四項，通過效期有六年、三年兩種，共十六所大學獲評「通過—效期六年」，包括慈濟、輔仁、世新、東吳、彰化師大、暨南、宜蘭大學等校。

    慈濟大學在去年八月合併慈濟大學、慈濟技術學院後，融合技職教育與大學教育，同時有五專、四技、二技、大學部、研究所學制。

    慈大校長劉怡均說，九位評鑑委員專家去年十二月到校實地訪評（見圖，慈濟大學提供），評鑑委員肯定該校「重視利他、人文典範」的大學自我定位，長年扎根花東，培育專業醫療人才；並於生命教育、品德教育、服務利他及環境永續有突出表現，致力於提升偏鄉醫療品質，展現辦學願景與實踐力，獲高教評鑑通過最長效期六年。

    劉怡均表示，慈濟大學重視學生實習與養成跨領域能力，證照考試通過率長年均高於全國平均，並透過優良生師比與自我評鑑機制，持續強化教學品質；醫學系的模擬醫學中心與卅九個醫學會合辦外科訓練課程，已有破一萬二千位醫師參加，且有海內外四十一所大學、一千七百位醫學生報名，疫情期間亦參與新冠檢測及快篩試劑研發。

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