合法露營場僅一家 花縣62件入二階審查

花蓮民間申請合法的露營場目前只有秀林鄉一場，圖片為縱管處的鳳林遊憩區舉辦的露營活動。（記者花孟璟攝）

2025/07/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕暑假到，露營、車露也是旅遊方式，但花蓮縣目前僅有一家合法露營場，花蓮縣政府昨舉辦首場次的合法露營場、合法旅宿申設說明會。縣府觀光處表示，目前露營區已有六十二件申請進入第二階段審查，二階段審查因牽涉建管因此比較嚴格。

觀光處長余明勲說，露營的樣態很多，目前無法申請的案件包括農舍不能申請露營區、固定式的露營拖車、貨櫃屋、小木屋、太空艙等，內設冷氣、這些都不算露營區，除非中央修法才能申請。

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僅位在秀林鄉山民治營地為合法

在Google地圖上以「花蓮露營地點」為關鍵字，至少就能搜到卅多家，但大部分不合法，目前民間露營場只有一家秀林鄉的山民治營地是合法營地。縣府觀光處暑假在花蓮市、光復鄉及玉里鎮共舉辦三場合法旅宿暨露營場申設說明會。有農舍主人反映希望申請，現場就被打回票「農舍無法做露營區」，有山坡地農地的民眾詢問是否可申請簡易水保？但因說明會沒有農業處水保科與會，無法當場答覆。

針對都市計畫區內農地地主詢問，縣府觀光處回應，都市計畫區內申請露營區目前只有一場申請通過進入第二階段，主要是位於住宅區，至於都市內農業區目前沒有案例，需要送建管單位認定，目前都內申請案約有八案。

二階牽涉建管、水保 開說明會釋疑

縣府表示，目前開放的是非都市土地的農牧用地、林業用地申請露營場，但土地面積不能大於一公頃、也不得位於十九項環境敏感地區。露營場申請分兩階段，第一階段為非都土地許可使用申請等資料，申請中有十九件，另有六十二件通過第一階段，由於第二階段程序較嚴苛，牽涉建管、水土保持工程，目前兩件申請中。希望透過說明會幫助民眾了解申請需準備的文件，以加速申設流程。

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